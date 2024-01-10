Комплекс Тирада-2, російські засоби РЕБ, військова техніка окупантів

Російська станція радіоелектронної боротьби. Фото: росЗМІ

Українська армія продовжує знищувати на окупованих територіях військову техніку. Днями на території Донецької області був виявлений і ліквідований один із найсучасніших комплексів радіоелектронної боротьби, "Тирада-2". Про особливості роботи цієї військової техніки та інші системи РЕБ, які використовують окупанти — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Боротьба із російськими системами радіоелектронної боротьби

Протидія ворожим системам зв’язку на фронті на прифронтових територіях завжди була одним із важливих елементів військової стратегії. Нинішня ж повномасштабна російсько-українська війна додала до традиційних методів ведення бойових дій ще і використання безпілотників. Для дронових розвідки та атаки зв’язок є конче потрібною складовою. Тож радіоелектронна боротьба у нинішньому військовому конфлікті набула стратегічно важливого значення.

Читайте також:

Саме тому Збройні сили України час від часу повідомляють про успішне "полювання" на системи радіоелектронної боротьби окупаційного контингенту російської армії. Так, ще у березні 2022 року Сили оборони України знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ", а у серпні 2023-го здобиччю українських військових став другий такий комплекс.

У листопаді 2023 року на південному напрямку військовослужбовці Збройних сил України знищили станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21". Ця станція працювала над приглушенням та пригніченням каналів супутникової навігації, які використовувала українська армія. А уже на початку 2024 року Сили оборони України здобули ще одну значиму перемогу. Цього разу був ліквідований комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".

"Тирада-2", історія розробки

Що ж відомо про цей таємничий комплекс, який російські окупанти уже встигли втратити на території Донецької області? Для початку відзначимо, що комплекс РЕБ "Тирада-2" є однією із найновіших розробок російського військово-промислового комплексу. Тож певною мірою можна сказати, що саме для російсько-української повномасштабної війни Кремль наказав створити цей та інші зразки військової техніки.

Якщо бути точним, то "Тираду-2" почали розробляти після того, як владу в Росії захопив представник ФСБ Володимир Путін — 2001 року. Але перша згадка про цей комплекс радіоелектронної боротьби заговорили лише в 2017 році.

Це було зрозуміло, бо робота над комплексом РЕБ підходила до кінця. Власне, розробка "Тиради-2" завершилася 2018-го, і того ж року, на серпневому форумі "Армія-2018" між виробником, заводом "Електроприбор" (місто Владімір), та міністерством оборони країни-агресора було підписано угоду про постачання "Тиради-2" до збройних сил Російської Федерації.

Підготовка до війни в Україні

Тоді у відомстві Сергія Шойгу трохи підняли завісу секретності над проектом "Тирада-2". Розповідаючи про те, що Центральний військовий округ РФ (один із тих, який зараз веде повномасштабну війну проти України) уже 2019-го отримає у своє розпорядження перший такий комплекс РЕБ, у міноборони Росії зазначили — "Тирада-2" був створений для пригнічення супутникового зв’язку, аж до повного виведення супутників з ладу.

При цьому, наголосили у МО РФ, нейтралізація ворожих супутників зв’язку відбуватиметься прямо з землі, без використання якихось повітряно-космічних апаратів. Яким саме чином це відбуватиметься, російське військове відомство не уточнило.

Втім, у Шойгу запевнили, що "переоснащення військових частин та підрозділів РЕБ значно збільшить бойові можливості угруповання військ РЕБ ЦВО та дозволить виконувати більш масштабні та складні завдання". Про які завдання тоді, 2019 року, йшлося – тепер ми чудово розуміємо.

На війні – з 2019 року

Та варто зазначити, що окупанти розпочали використовувати "Тираду-2" ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. І це не інформація української сторони, яку можна було б звинуватити у заангажованості та маніпуляціях.

У березні 2019-го спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за допомогою власних безпілотників зафіксувала в районі Кадіївки, біля селища Южна Ломуватка, дві російські системи радіоелектронної боротьби. Однією із цих систем і була найновіша розробка російського ВПК, "Тирада-2".

За неофіційною інформацією, тоді, ще до початку великої війни і активного використання дронів, росіяни використовували "Тираду-2" для того, аби заважати зв’язку із супутником американському розвідувальному безпілотнику RQ-4B Global Hawk, які літали неподалік від зони розмежування на Донбасі.

Після початку великої війни цей комплекс радіоелектронної боротьби включився і у виконання інших важливих завдань, пов’язаних, зокрема, із нейтралізацією українських розвідувальних та ударних дронів. Але успішна робота ЗСУ призвела до знищення "Тиради-2". Що ще раз доводить ефективність та успішність дій Збройних сил України проти російських окупантів. Які регулярно втрачають свої "очі", або, як у цьому випадку, "убивцю супутників". Втім, поки що заявлені виведення сателітів із ладу так і залишаються лише російською пропагандою — принаймні, про жоден подібний випадок ні російські пропагандисти, ні західні аналітики не повідомляли.