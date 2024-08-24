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Тысячи единиц до осени — премьер Литвы анонсировала большой пакет помощи Украине

24 августа 2024 16:37
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Новый пакет помощи от Литвы – что туда войдет
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Литва начинает передачу большого пакета военной помощи Украине. В него вошли пять тысяч дронов, которые будут переданы украинским защитникам.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции в Киеве, информирует Новини.LIVE.

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По словам политика, вся передача должна завершиться к концу осени. Кроме того, в ближайшее время в Украину поступит уже объявленный пакет литовской помощи, в который войдут десять систем ПВО ближнего радиуса действия.

"Литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на помощь Украине ежегодно. Мое правительство не только обеспечит, но и перевыполнит этот план", — подчеркнула Шимоните.

Также она добавила, что официальный Вильнюс будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь и вскоре очередной конвой отправится в нашу страну. Кроме того, она добавила, что Литва будет способствовать ремонту и восстановлению украинской энергетики.

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