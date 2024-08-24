Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тисячі одиниць до осені — прем'єр Литви анонсувала великий пакет допомоги Україні arrow

Тисячі одиниць до осені — прем'єр Литви анонсувала великий пакет допомоги Україні

24 серпня 2024 16:37
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Новий пакет допомоги від Литви — що туди увійде
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Литва розпочинає передачу великого пакета військової допомоги Україні. До нього увійшли п'ять тисяч дронів, які будуть передані українським оборонцям. 

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції у Києві, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Литва передає 5 000 дронів

За словами політикині, вся передача має завершитися до кінця осені. Крім того, найближчим часом до України надійде вже оголошений пакет литовської допомоги, куди увійдуть десять систем ППО ближнього радіуса дії.

"Литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно. Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", — наголосила Шимоніте.

Також вона додала, що офіційний Вільнюс продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу і незабаром черговий конвой вирушить до нашої країни. Крім цього, вона додала, що Литва сприятиме ремонту та відновленню української енергетики. 

Також важливі новини дня по темі:

Київ Литва військова допомога Україна критична інфраструктура дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

17:35 Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

17:19 У Сумах продунав вибух — подробиці

17:09 В Міненерго повідомили, чи готова Україна до зимових відключень

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

17:00 Куди подівся хек на 8 млн грн — Кіпер розкритикував медзаклад на Одещині за харчування військових

16:56 Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО

18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

17:39 Зеленський та Шольц обговорили використання заморожених активів Росії для України

17:36 Литва готова посилити допомогу Україні в енергетиці — до Києва завітала прем'єр-міністрка

17:35 Скандал у лікарні на Одещині — у закладі оновили меню для пацієнтів

17:19 У Сумах продунав вибух — подробиці

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

17:09 В Міненерго повідомили, чи готова Україна до зимових відключень

17:00 Куди подівся хек на 8 млн грн — Кіпер розкритикував медзаклад на Одещині за харчування військових

16:56 Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО

16:45 Зеленський повідомив про створення значно швидших далекобійних ракет

16:40 На погрудді Пушкіну в Одесі з'явилися заклики щодо його демонтажу

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті