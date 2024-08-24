Новий пакет допомоги від Литви — що туди увійде

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Литва розпочинає передачу великого пакета військової допомоги Україні. До нього увійшли п'ять тисяч дронів, які будуть передані українським оборонцям.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції у Києві, інформує Новини.LIVE.

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За словами політикині, вся передача має завершитися до кінця осені. Крім того, найближчим часом до України надійде вже оголошений пакет литовської допомоги, куди увійдуть десять систем ППО ближнього радіуса дії.

"Литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні щорічно. Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план", — наголосила Шимоніте.

Також вона додала, що офіційний Вільнюс продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу і незабаром черговий конвой вирушить до нашої країни. Крім цього, вона додала, що Литва сприятиме ремонту та відновленню української енергетики.