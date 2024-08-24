Как Украина и Польша сотрудничают в рамках НАТО – детали от Дуды

Дискуссии ведутся — Дуда рассказал о сотрудничестве Украины и Польши в рамках НАТО
Польша в рамках коалиции НАТО подготовила 23 тысячи украинских военнослужащих. В частности, в Альянсе сейчас ведутся споры о потенциальном закрытии неба над Украиной.
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге в Киеве, информирует Новини.LIVE.
НАТО обсуждает закрытие неба над Украиной
Как заявил президент Польши, сейчас Альянс предстал перед "красной линией".
"Здесь "красная линия", вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах", — сказал он.
Также Дуда отметил, что польские военные подготовили уже 23 тысячи украинских коллег и продолжат это делать.
Отметим, что в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним также прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В то же время глава государства принял в столице Украины премьер-министра Индии Нарендру Моди.
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