Как Украина и Польша сотрудничают в рамках НАТО – детали от Дуды

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Польша в рамках коалиции НАТО подготовила 23 тысячи украинских военнослужащих. В частности, в Альянсе сейчас ведутся споры о потенциальном закрытии неба над Украиной.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда на брифинге в Киеве, информирует Новини.LIVE.

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Как заявил президент Польши, сейчас Альянс предстал перед "красной линией".

"Здесь "красная линия", вокруг которой идет дискуссия в НАТО. Эта дискуссия продолжается. Мы говорили об этом сегодня с президентом и премьером на двусторонних встречах", — сказал он.

Также Дуда отметил, что польские военные подготовили уже 23 тысячи украинских коллег и продолжат это делать.

Отметим, что в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Вместе с ним также прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В то же время глава государства принял в столице Украины премьер-министра Индии Нарендру Моди.