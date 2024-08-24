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Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО

24 серпня 2024 16:56
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як Україна та Польща співпрацюють в межах НАТО — деталі від Дуди
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Польща в рамках коаліції НАТО підготувала 23 тисячі українських військовослужбовців. Зокрема, в Альянсі наразі точаться суперечки щодо потенційного закриття неба над Україною. 

Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час брифінгу у Києві, інформує Новини.LIVE. 

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Як заявив президент Польщі, зараз Альянс постав перед "червоною лінією".

"Тут є "червона лінія", довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом та прем'єром на двосторонніх зустрічах", — сказав він.

Також Дуда зауважив, що польські військовики підготували вже 23 тисячі українських колег і продовжать це робити. 

Зауважимо, що у суботу, 24 серпня, в День Незалежності  України Анджей Дуда прибув з візитом до Києва. Разом з ним також прибула прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. 

Водночас вчора глава держави прийняв у столиці України прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді

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