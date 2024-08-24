Як Україна та Польща співпрацюють в межах НАТО — деталі від Дуди

Точаться дискусії — Дуда розповів про співпрацю України та Польщі в межах НАТО
Польща в рамках коаліції НАТО підготувала 23 тисячі українських військовослужбовців. Зокрема, в Альянсі наразі точаться суперечки щодо потенційного закриття неба над Україною.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час брифінгу у Києві, інформує Новини.LIVE.
НАТО обговорює закриття неба над Україною
Як заявив президент Польщі, зараз Альянс постав перед "червоною лінією".
"Тут є "червона лінія", довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом та прем'єром на двосторонніх зустрічах", — сказав він.
Також Дуда зауважив, що польські військовики підготували вже 23 тисячі українських колег і продовжать це робити.
Зауважимо, що у суботу, 24 серпня, в День Незалежності України Анджей Дуда прибув з візитом до Києва. Разом з ним також прибула прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
Водночас вчора глава держави прийняв у столиці України прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
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