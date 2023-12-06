Как Бахмут остановил наступление российских войск на Донбассе

Непокоренные руины Бахмута. Фото из открытых источников

Именно этот город впервые за время полномасштабной российско-украинской войны назвали "крепостью". О легендарной битве за Бахмут, стоившей россиянам колоссальных потерь и не принесшей никаких серьезных преимуществ на фронте, — в третьем материале сегодняшней серии, посвященной Дню Вооруженных сил Украины.

Подготовка к наступлению на Бахмут: обстрелы

Бахмут, тогда еще называвшийся Артемовском, пережил боевые действия еще во время первой части войны на Донбассе — весной-летом 2014 года. Тогда российские террористы при поддержке местных коллаборантов на несколько месяцев захватили часть города. В июле того же года Нацгвардия и спецназовцы отбили Бахмут у захватчиков и до 2022 года он оставался под контролем Украины.

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После начала полномасштабной войны российские войска не торопились атаковать именно Бахмут. До определенного момента они производили только систематические обстрелы территории города. При обстреле оккупационный контингент использовал как артиллерию и ракетные системы, так и авиацию.

Фронт приблизился к Бахмуту в середине лета, когда российским войскам удалось захватить два крупных города в соседней Луганщине — Лисичанск и Северодонецк. А фактически с начала августа началась наземная операция в районе Бахмута, которая, по сути, продолжается и сегодня.

Первое наступление: российская армия

Российский оккупационный контингент начал активное наступление на Бахмут вместе с продолжающимися постоянными обстрелами территории города. Помимо разрушения зданий один из обстрелов нанес серьезный ущерб логистике подразделений ВСУ в городе, поскольку был уничтожен мост через реку Бахмутку, соединявший две части Бахмута.

На Бахмут оккупанты бросили большое количество войск, в частности мобилизованных уже после указа Владимира Путина о частичной мобилизации. На Бахмутском направлении командование оккупационным контингентом собрало немало техники и вооружения, поэтому украинские защитники, державшие оборону в городе, постоянно находились под российским огнем. Между тем, из города уезжало мирное население, которому просто негде было жить, потому что россияне методически уничтожали жилищный фонд.

Зимняя эскалация: ЧВК "Бахмут"

Главным эпизодом битвы за Бахмут стало участие в этой операции подразделений российской частной военной компании "Вагнер", руководимой одиозным кремлевский бизнесменом Евгением Пригожином. Для штурма Бахмута он массово вербовал заключенных в российских колониях, обещая им после полугодовой службы в "Вагнере" помилование и демобилизацию.

Пригожин, пытаясь доказать, что он единственный, кто может продемонстрировать хоть какой-то результат (после харьковского контрнаступления ВСУ и возвращения Херсона под контроль Украины это было очень важно для оккупантов), использовал на Бахмутском направлении очень большое количество наемников.

Отчасти это дало результат, потому что россияне смогли захватить большую часть Бахмута. Но, во-первых, все обещания полностью "освободить" город к каким-то выдающимся датам — то ли началу "специальной военной операции" 24 февраля, то ли к "Дню победы" 9 мая — провалились.

Во-вторых, даже после этого частичного успеха россияне не смогли претворить в жизнь ни один из возможных планов дальнейшего развития событий. Уничтожив в битве за Бахмут огромное количество войск и техники, оккупанты просто не имели сил и средств, чтобы наступать дальше. Так что эта неполная победа в районе Бахмута, который они полностью так и не взяли под контроль, стала для российских захватчиков поистине пирровой. А Евгения Пригожина позже, после неудачного однодневного бунта, ликвидировали свои же.

Так что можно с уверенностью сказать, что именно о Бахмуте разбились мечты Владимира Путина осуществить полную оккупацию Донецкой области. А еще этому городу группа "Антитела" посвятила песню с характерным названием.