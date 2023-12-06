Як Бахмут зупинив наступ російських військ на Донбасі

Нескорені руїни Бахмута. Фото з відкритих джерел

Саме це місто вперше за час повномасштабної російсько-української війни назвали "фортецею". Про легендарну битву за Бахмут, яка коштувала росіянам колосальних втрат і не принесла жодних серйозних переваг на фронті, — у третьому матеріалі сьогоднішньої серії, присвяченої Дню Збройних сил України.

Підготовка до наступу на Бахмут: обстріли

Бахмут, який тоді ще називався Артемівськом, пережив бойові дії ще під час першої частини війни на Донбасі — навесні-улітку 2014 року. Тоді російські терористи за підтримки місцевих колаборантів на кілька місяців захопили частину міста. У липні того ж року Нацгвардія та спецпризначенці відбили Бахмут у загарбників — і до 2022 року він залишався під контролем України.

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Після початку повномасштабної війни російські війська не поспішали атакувати саме Бахмут. До певного моменту вони здійснювали лише систематичні обстріли території міста. Під час обстрілів окупаційний контингент використовував як артилерію і ракетні системи, так і авіацію.

Фронт наблизився до Бахмута в середині літа, коли російським військам вдалося захопити два великі міста у сусідній Луганщині — Лисичанськ та Сєверодонецьк. А фактично з початку серпня розпочалася наземна операція в районі Бахмута — яка, по суті, триває і до сьогодні.

Перший наступ: російська армія

Російський окупаційний контингент розпочав активний наступ на Бахмут разом із продовженням постійних обстрілів території міста. Крім руйнування будівель один з обстрілів завдав серйозної шкоди логістиці підрозділів ЗСУ в місті, бо був знищений міст через річку Бахмутку, який з’єднував дві частини Бахмута.

На Бахмут окупанти кинули велику кількість військ, зокрема мобілізованих уже після указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію. На Бахмутському напрямку командування окупаційним контингентом зібрало чимало техніки та озброєння, тож українські захисники, які тримали оборону в місті, постійно перебували під російським вогнем. Тим часом з міста виїжджало мирне населення, якому просто не було де жити, бо росіяни методично знищували житловий фонд.

Зимова ескалація: ПВК "Бахмут"

Головним епізодом битви за Бахмут стала участь у цій операції підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер", якою керував одіозний кремлівський бізнесмен Євген Пригожин. Для штурму Бахмута він масово вербував ув’язнених у російських колоніях, обіцяючи їм після піврічної служби у "Вагнері" помилування і демобілізацію.

Пригожин, намагаючись довести, що він єдиний, хто може продемонструвати хоча б якийсь результат (після харківського контрнаступу ЗСУ та повернення Херсона під контроль України це було дуже важливим для окупантів), використав на Бахмутському напрямку дуже велику кількість найманців.

Частково це дало результат, бо росіяни змогли захопити більшу частину Бахмута. Але, по-перше, усі обіцянки повністю "звільнити" місто до якихось визначних дат — чи то початку "спеціальної військової операції" 24 лютого, чи то до "Дня перемоги" 9 травня — провалилися.

По-друге ж, навіть після цього часткового успіху росіяни не змогли втілити в життя жоден із можливих планів подальшого розвитку подій. Знищивши у битві за Бахмут величезну кількість військ та техніки, окупанти просто не мали сил і засобів, аби наступати далі. Тож ця неповна перемога в районі Бахмута, який повністю вони так і не взяли під контроль, стала для російських загарбників воістину пірровою. А Євгена Пригожина пізніше, після невдалого одноденного бунту, ліквідували свої ж.

Тож можна з упевненістю сказати, що саме об Бахмут розбилися мрії Володимира Путіна здійснити повну окупацію Донецької області. А ще цьому місту група "Антитіла" присвятила пісню з характерною назвою.