Как ВСУ держат оборону Угледара

Один из многих уничтоженных под Угледаром российских танков. Фото: Reuters/72-я бригада "Черных запорожцев"

Российские войска, выполняя приказ Владимира Путина, почти два года безуспешно пытаются захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об Угледаре, одном из городов, который не покорился оккупантам и нанес им страшный ущерб — в четвертом материале сегодняшней серии, посвященной Дню Вооруженных сил Украины.

Зачем россиянам Угледар

После начала полномасштабной россиянам-украинской войны оккупационные войска начали процесс захвата всей территории Донецкой области. Так, 27 февраля 2022-го под контроль российской армии перешел город Волноваха, но оккупантов тут же выбили из города украинские защитники, и до 12 марта вокруг этого населенного пункта шли бои.

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После захвата Волновахи россияне пошли дальше — в направлении небольшого городка Угледар, который расположен между трассами Донецк-Мариуполь и Донецк-Запорожье. Этот населенный пункт не составлял для российских войск какой-либо особой стратегической важности. Зачем же они зацепились за Угледар, причем так, что до сих пор не могут его взять?

После провала битвы за Киев и бегства всех российских войск с Севера Украины кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим пропагандистам изменить риторику, заявляя, что на самом деле целями "специальной военной операции" было лишь желание захватить территорию двух восточных областей Украины, на части которых с 2014 года существовали квазигосударства "ДНР" и "ЛНР".

Угледар россиянам нужно было взять исключительно для того, чтобы продолжить захват всей Донецкой области. Никаких других причин для наступления на этот город у оккупационных войск не было. И после взятия Волновахи россияне планировали "уволить" Угледар довольно быстро. Но ситуация начала развиваться совсем не по российскому сценарию.

Первые попытки захвата Угледара

Бои за Угледар начались практически сразу после захвата россиянами Волновахи. Впрочем, к концу марта линия фронта стабилизировалась, поэтому оккупационные войска перешли от наземной операции к воздушным атакам по украинскому городу.

Артиллерия, ракетные системы и авиация — россияне использовали весь этот арсенал для того, чтобы уничтожить попытки сопротивления. Параллельно оккупанты забросали на территорию Угледара разведывательные группы, которые украинская армия успешно уничтожала.

В августе российские пропагандисты начали заявлять, что их армия в районе Угледара прорвала линию обороны Вооруженных сил Украины. Конечно, это оказалось пропагандистской выдумкой, а оборона города продолжилась. И после временного затишья оккупанты продолжили штурмовать Угледар. В ноябре на этом направлении была разбита 115-я бригада российской морской пехоты, за несколько дней потерявшая половину всей своей техники. Но это была только прелюдия к главной битве за Угледар.

Главная битва за город

Полномасштабное пришествие российского оккупационного контингента на Угледар началось во второй половине января. Для этой операции, как раньше под Бахмутом, оккупанты собрали большое количество как живой силы, так и тяжелой бронетехники. И конкретно с техникой соединены главные действия этого пришествия.

Дело в том, что командование оккупационных войск, как показало Угледарское сражение, не сделало никаких выводов из неудач начального этапа войны. И под Угледаром мы увидели фактически такую же ситуацию — когда оккупанты идут танковыми колоннами, которые очень удобно уничтожать еще на марше.

Именно так россияне и были разбиты в битве за Угледар. По очень приблизительным данным, только на этом направлении через несколько недель наступления россияне потеряли более 130 единиц танков и бронемашин. Причем большую часть вражеской техники ВСУ уничтожило в первые дни российской операции.

Угледар не имел никакой стратегической важности, но стал подлинным могильником для тысяч россиян и сотен единиц российской военной техники. Поражение под Угледаром снова продемонстрировало, что Кремль может воевать только числом — забрасывая противников человеческой массой и кучей танков. При этом используя эти ресурсы, откровенно говоря, бездарно. Для ВСУ же битва за Угледар стала настоящим триумфом, потому что разница в потерях украинской и российской армии, по неофициальным данным, очень серьезно отличается от устоявшихся в военном деле пропорций.