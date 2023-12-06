Как украинская армия отстояла Харьков

Последствия удара по Харьковской ОГА 1 марта 2022г. Фото: АрмияInform

Харьков стал первым крупным городом Украины, пережившим полномасштабное вторжение российских войск. Как столица Слобожанщины удержала первый натиск врага — первый материал сегодняшней серии, посвященной Дню Вооруженных сил Украины.

30 километров до границы

Второй за население город Украины, студенческий и технический центр, Харьков был одной из приоритетных целей оккупационного контингента российских войск. Этому способствовало и географическое расположение города, от окраины которого до границы с Российской Федерацией всего три десятка километров. И это — по автодорогам, то есть по прямой еще ближе.

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В первое время полномасштабной войны Харьков, как и другие населенные пункты Украины, пережил обстрел. А дальше российские оккупанты попытались захватить город. Для атаки на Харьков россияне избрали тактику диверсионно-разведывательных групп. Так, в ночь на 26 февраля 2022 несколько российских танков прорвали украинскую оборону и даже вошли в сам город.

Впрочем, превосходящие силы украинских защитников отразили эту атаку, танки были уничтожены, а часть россиян попала в плен. Один из пленных, кстати, повесился. На следующий день, 27 февраля, оккупанты продолжили попытки штурма города — и даже захватили 134-ю школу Харькова. Бой, завершившийся победой украинцев, стал последним на территории самого города. Россияне больше не смогли прорвать оборону Харькова, но на окраине война продолжалась.

Бои за окружной

К началу марта 2022 года стало ясно, что Харьков удержал первый удар российских войск. Оккупанты дошли до окраин полуторамиллионного города, важного, в частности, своей военной промышленностью — но не смогли захватить, как говорится, с наскока. Поэтому россияне попытались перейти в осаду Харькова.

Тем более на этот украинский город Кремль бросил элитные танковые войска — 1-ю танковую армию РФ, которая была восстановлена осенью 2014-го, вскоре после оккупации Крыма и части Донбасса. И в первые дни марта 2022 года Вооруженные силы Украины сумели захватить в плен часть военнослужащих российской армии, в частности, воинов Кантемировской и Таманской дивизий.

Наконец, 5 марта украинская армия, удержав натиск врага на Харьков, начала контрнаступление. И это означало окончательное поражение оккупантов на наземном театре боевых действий. Российские войска начали отступать на оккупированные с 2014 года территории украинского Донбасса. Но на этом война для Харькова не кончилась.

Воздушная война

Еще в конце февраля 2022 года россияне начали постоянно обстреливать территорию Харькова. 1 марта российские ракеты прилетели на Майдан Свободы, было повреждено здание Харьковской областной военной администрации, где погибли почти три десятка человек.

Кроме того, россияне вели бомбардировки Харькова с помощью самолетов. Несколько российских бомбардировщиков уже в начале марта 2022 были уничтожены украинскими защитниками. После того, как ВСУ получили новые противовоздушные мощности, российская авиация была вынуждена прекратить свою деятельность на Харьковском направлении — и россияне сосредоточились исключительно на ракетных ударах.

Эти удары, к сожалению, продолжаются до сих пор — хоть уже и не с такой интенсивностью, как в первые недели войны. Тогда город серьезно пострадал, а главным районом жертвой стала Северная Салтовка, где часть домов даже было решено уже не восстанавливать — столь серьезными оказались разрушения.

Но Харьков, на захват которого россияне возлагали много надежд, выстоял, уже летом 2022-го многие из харьковчан, которые весной уехали в более безопасные регионы Украины, вернулись домой — и город начал оживать. Поражение в битве за Харьков стало первой ощутимой неудачей россиян.