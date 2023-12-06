Як українська армія відстояла Харків

Наслідки удару по Харківській ОДА 1 березня 2022 року. Фото: АрміяInform

Харків став першим великим містом України, яке пережило повномасштабне вторгнення російських військ. Як столиця Слобожанщини втримала перший натиск ворога – у першому матеріал сьогоднішньої серії, присвяченої Дню Збройних сил України.

30 кілометрів до кордону

Друге за кількість населення місто України, студентський та технічний центр, Харків був однією із пріоритетних цілей окупаційного контингенту російських військ. Цьому сприяло і географічне розташування міста, від околиці якого до кордону з Російською Федерацією усього якихось три десятки кілометрів. І це – автодорогами, тобто по прямій іще ближче.

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У першу годину повномасштабної війни Харків, як і інші населені пункти України, пережив обстріл. А далі російські окупанти спробували захопити місто. Для атаки на Харків росіяни обрали тактику диверсійно-розвідувальних груп. Так, у ніч на 26 лютого 2022 року кілька російських танків прорвали українську оборону і навіть увійшли у саме місто.

Втім, переважаючі сили українських захисників відбили цю атаку, танки були знищені, а частина росіян потрапила в полон. Один із полонених, до речі, повісився. Наступного дня, 27 лютого, окупанти продовжили спроби штурму міста — і навіть захопили 134-у школу Харкова. Бій, який завершився перемогою українців, став останнім на території самого міста. Росіяни більше не змогли прорвати оборону Харкова, але на околиці війна тривала.

Бої за окружною

На початок березня 2022-го стало зрозуміло, що Харків втримав перший удар російських військ. Окупанти дійшли до околиць півторамільйонного міста, важливого, зокрема, своєю військовою промисловістю — але не змогли захопити, як-то кажуть, з наскоку. Тому росіяни спробували перейти до облоги Харкова.

Тим паче, на це українське місто Кремль кинув елітні танкові війська — 1-у танкову армію РФ, яка була відновлена восени 2014-го, невдовзі після окупації Криму та частини Донбасу. І у перші дні березня 2022-го Збройні сили України зуміли захопити у полон частину військовослужбовців російської армії, зокрема, вояків Кантемирівської та Таманської дивізій.

Врешті, 5 березня українська армія, втримавши натиск ворога на Харків, почала контрнаступ. І це означало остаточну поразку окупантів на наземному театрі бойових дій. Російські війська почали відступати на окуповані ще з 2014 року території українського Донбасу. Але на цьому війна для Харкова не закінчилася.

Повітряна війна

Ще в кінці лютого 2022-го росіяни почали постійно обстрілювати територію Харкова. 1 березня російські ракети прилетіли на Майдан Свободи, було пошкоджено будівлю Харківської обласної військової адміністрації, де загинуло майже три десятки людей.

Крім того, росіяни вели бомбардування Харкова з допомогою літаків. Кілька російських бомбардувальників уже на початку березня 2022 року були знищені українськими захисниками. А після того, як ЗСУ отримали нові протиповітряні потужності, російська авіація була змушена припинити свою діяльність на Харківському напрямку — і росіяни зосередилися винятково на ракетних ударах.

Ці удари, на жаль, тривають і досі — хоч уже і не з такою інтенсивністю, як у перші тижні війни. Тоді місто серйозно постраждало, а головним районом-жертвою стала Північна Салтівка, де частину будинків навіть було вирішено уже не відновлювати — настільки серйозними виявилися руйнування.

Але Харків, на захоплення якого росіяни покладали багато надій, вистояв, уже влітку 2022-го багато хто з харків’ян, які навесні виїхали у безпечніші регіони України, повернулися додому — і місто почало оживати. Поразка у битві за Харків стала першою відчутною невдачею росіян.