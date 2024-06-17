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Пытки и сексуальное насилие — Лубинец рассказал историю украинки, пережившей русский плен

17 июня 2024 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Гражданскую пленницу из Украины подвали сексуальной пытке годами — Лубинец
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец на Саммите мира в Швейцарии. Фото: Facebook/Офис Омбудсмана Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Одна из бывших пленных России — полицейская из Мариуполя — рассказала сотрудникам офиса Омбудсмана Украины, что оккупанты избивали и насиловали ее. Женщину удалось вернуть на родину во время одного из обменов пленными.

Об этом, выступая на Глобальном саммите мира, заявил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, молодая женщина находилась в плену несколько лет. В течение этого времени над ней издевались российские военные. В том числе речь идет о сексуальном насилии. По словам женщины, 90% украинцев, которые попадают в российский плен, подвергаются пыткам.

Также в кулуарах саммита мира Дмитрий Лубинец сообщил, что на международном форуме обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами.

пленные
омбудсмен
Дмитрий Лубинец
саммит
пытки
насилие

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