Гражданскую пленницу из Украины подвали сексуальной пытке годами — Лубинец

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец на Саммите мира в Швейцарии. Фото: Facebook/Офис Омбудсмана Украины

Одна из бывших пленных России — полицейская из Мариуполя — рассказала сотрудникам офиса Омбудсмана Украины, что оккупанты избивали и насиловали ее. Женщину удалось вернуть на родину во время одного из обменов пленными.

Об этом, выступая на Глобальном саммите мира, заявил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, молодая женщина находилась в плену несколько лет. В течение этого времени над ней издевались российские военные. В том числе речь идет о сексуальном насилии. По словам женщины, 90% украинцев, которые попадают в российский плен, подвергаются пыткам.

Также в кулуарах саммита мира Дмитрий Лубинец сообщил, что на международном форуме обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами.