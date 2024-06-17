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Тортури і сексуальне насилля — Лубінець розповів історію українки, яка пережила російський полон

17 червня 2024 00:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Цивільну полонену з України підвали сексуальним тортурам роками — Лубінець
Омбудсман України Дмитро Лубінець на Саміті миру у Швейцарії. Фото: Facebook/Офіс Омбудсмана України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Одна з колишніх полонених Росії — поліцейська з Маріуполя — розповіла працівникам офісу Омбудсмана України, що окупанти били та гвалтували її. Жінку вдалось повернути на батьківщину під час одного з обмінів полоненими.

Про це, виступаючи на Глобальному саміті миру, заявив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, молода жінка перебувала у російському полоні кілька років. Впродовж цього часу з неї знущались російські військові. У тому числі, йдеться про сексуальне насилля. За словами жінки, 90% українців, які потраплять в російський полон, піддаються тортурам. 

Також у кулуарах Саміту миру Дмитро Лубінець повідомив, що на міжнародному форумі обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх".

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами. 

полонені
омбудсмен
Дмитро Лубінець
саміт
тортури
насильство

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