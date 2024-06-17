Цивільну полонену з України підвали сексуальним тортурам роками — Лубінець

Омбудсман України Дмитро Лубінець на Саміті миру у Швейцарії. Фото: Facebook/Офіс Омбудсмана України

Одна з колишніх полонених Росії — поліцейська з Маріуполя — розповіла працівникам офісу Омбудсмана України, що окупанти били та гвалтували її. Жінку вдалось повернути на батьківщину під час одного з обмінів полоненими.

Про це, виступаючи на Глобальному саміті миру, заявив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, молода жінка перебувала у російському полоні кілька років. Впродовж цього часу з неї знущались російські військові. У тому числі, йдеться про сексуальне насилля. За словами жінки, 90% українців, які потраплять в російський полон, піддаються тортурам.

Також у кулуарах Саміту миру Дмитро Лубінець повідомив, що на міжнародному форумі обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх".

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами.