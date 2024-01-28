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Тотальная мобилизация после 18 — подполковник ВСУ предложил план

28 января 2024 04:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Тотальная мобилизация после 18 — подполковник ВСУ предложил план
Военный билет. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, призывники не обязательно должны отправляться на передовую. Они могут работать на оборонных предприятиях, в тылу или в логистике.

Об этом заявил подполковник ВСУ Михаил Николов на YouTube-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

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По его мнению, для победы Украины в войне недостаточно выполнять план мобилизации.

"Для того чтобы не проиграть, необходимо не просто провести план мобилизации — необходимы драконовские методы. Как я это вижу, это тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. Не обязательно это должна быть передовая, это могут быть какие-то оборонные". предприятия, это может быть тыл, логистика. Можно в какую-то иную обертку завернуть — резервисты и т.д., но с 18 лет, включая женщин ", — предложил военный.

По его словам, необходимо привлечь для выполнения боевых задач заключенных.

"Идет война 10 лет, неужели не научились делать изменения в законодательство. Сколько нужно во время жестокой войны, когда гибнут тысячи людей, сколько нужно времени, чтобы принять волевое решение, взять ответственность на себя?" — задал риторический вопрос Михаил Николов.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Наряду с этим не уменьшается и уклоняющихся. О том, какие последствия ожидают ухилянтов, рассказал уголовный адвокат Максим Диковский.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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