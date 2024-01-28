Тотальна мобілізація після 18 — підполковник ЗСУ запропонував план

Військовий квиток. Фото: УНІАН

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Утім, призовники не обов'язково повинні відправлятися на передову. Вони можуть працювати на оборонних підприємствах, в тилу чи логістиці.

Про це заявив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов на YouTube-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.

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Мобілізація в Україні

На його думку, для перемоги України у війні недостатньо лише виконувати план мобілізації.

"Для того, щоб не програти, необхідно не просто провести план мобілізації — необхідні драконівські методи. Як я це бачу, це тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення із 18 років. Не обов'язково це має бути передова, це можуть бути якісь оборонні підприємства, це може бути тил, логістика. Можна в якусь іншу обгортку загорнути — резервісти тощо, але з 18 років, включаючи жінок", — запропонував військовий.

За його словами, необхідно залучити до виконання бойових завдань ув’язнених.

"Йде війна 10 років, невже не навчилися робити зміни до законодавства. Скільки потрібно під час жорстокої війни, коли гинуть тисячі людей, скільки потрібно часу, щоб прийняти вольове рішення, взяти відповідальність на себе?" — задав риторичне питання Михайло Ніколов.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Поруч з цим не меншає і ухилянтів. Про те, які наслідки очікують ухилянтів розповів кримінальний адвокат Максим Дзіковський.