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Трагедия с военными 128 бригады на Запорожье — Умеров рассказал результаты проверки

14 ноября 2023 16:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Трагедия с военными 128 бригады на Запорожье — Умеров рассказал результаты проверки
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: фейсбук чиновника
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128-й бригаде в Запорожской области. Он рассказал, что именно привело к этой трагедии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Что известно о дне трагедии

По его словам, там действительно собрали воинов во дворе дома, чтобы их наградить, однако были проигнорированы все правила маскировки бойцов. У места их нахождения припарковали также более десяти автомобилей.

"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БпЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", — подчеркнул министр.

Ответственность за служебную халатность

Он отметил, что в настоящее время следствие по делу, которое ведет Государственное бюро расследований, продолжается.

"Все, кто виноват в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание. Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, ответственным за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", — добавил Умеров.

результаты проверки трагедии с военными 128 бригады
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Рустема Умерова

Что известно о гибели военных

3 ноября в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе на Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

В свою очередь командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк, который собрал военных на награждение, не явился на мероприятие. Бойцы ждали его более получаса, а затем произошел "прилет".

Напомним, в разных населенных пунктах Закарпатья тысячи жителей провели церемонию зажигания памятных свечей в честь героев из 128-й отдельной горно-пехотной бригады. На главной площади Ужгорода собрались люди, чтобы помолиться о погибших.

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