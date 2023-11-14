Трагедія з військовими 128 бригади на Запоріжжі — Умєров розповів результати перевірки
14 листопада 2023 16:09
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Він розповів, що саме призвело до цієї трагедії.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, там і справді зібрали воїнів у дворі будинку, щоб їх нагородити, проте було проігноровано всі правила маскування бійців. Біля місця їхнього знаходження припаркували також понад десять автівок.
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