Трагедія з військовими 128 бригади на Запоріжжі — Умєров розповів результати перевірки

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Він розповів, що саме призвело до цієї трагедії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, там і справді зібрали воїнів у дворі будинку, щоб їх нагородити, проте було проігноровано всі правила маскування бійців. Біля місця їхнього знаходження припаркували також понад десять автівок.

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