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Трагедія з військовими 128 бригади на Запоріжжі — Умєров розповів результати перевірки

14 листопада 2023 16:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Трагедія з військовими 128 бригади на Запоріжжі — Умєров розповів результати перевірки
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: фейсбук посадовця
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Він розповів, що саме призвело до цієї трагедії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, там і справді зібрали воїнів у дворі будинку, щоб їх нагородити, проте було проігноровано всі правила маскування бійців. Біля місця їхнього знаходження припаркували також понад десять автівок. 

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