Идет атака беспилотников — воздушная тревога распространяется по областям.
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, продолжается. Новые регионы продолжают "краснеть", да, тревога распространилась и на Донецкую область, где объявили ракетную опасность. Атака вражеских "шахедов" продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Обновлено 00:20. В противоположность отбою тревоги во многих областях "покраснела" Донецка. Там предупреждают о ракетной опасности.
Тем временем Силы обороны сообщают о движении беспилотников в сторону Винницкой области.
Обновлено 00:28. Воздушная тревога охватила и Винницкую область.
Воздушные силы сообщают, что БПЛА улетают из Одесской и Николаевской областей в Винницкую.
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