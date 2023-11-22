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Идет атака беспилотников — воздушная тревога распространяется по областям.

22 ноября 2023 00:16
обновлено: 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Идет атака беспилотников — воздушная тревога распространяется по областям.
Беспилотник в воздухе. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 ноября, продолжается. Новые регионы продолжают "краснеть", да, тревога распространилась и на Донецкую область, где объявили ракетную опасность. Атака вражеских "шахедов" продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 00:20. В противоположность отбою тревоги во многих областях "покраснела" Донецка. Там предупреждают о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем Силы обороны сообщают о движении беспилотников в сторону Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Обновлено 00:28. Воздушная тревога охватила и Винницкую область.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 22 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают, что БПЛА улетают из Одесской и Николаевской областей в Винницкую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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