Триває атака безпілотників — повітряна тривога шириться областями
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, продовжується. Нові регіони продовжують "червоніти", так, тривога поширилась і на Донецьку область, де оголосили ракетну небезпеку. Атака ворожих "шахедів" триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 00:20. На противагу відбою тривоги в багатьох областях, "почервоніла" Донецька. Там попереджають про ракетну небезпеку.
Тим часом Сили оборони повідомляють про рух безпілотників в бік Вінниччини.
Оновлено 00:28. Повітряна тривога охопила й Вінницьку область.
Повітряні сили повідомляють, що БпЛА летять з Одеської та Миколаївської областей у Вінницьку.
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