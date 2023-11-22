Триває атака безпілотників — повітряна тривога шириться областями

Безпілотник у повітряному просторі. Фото:

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 листопада, продовжується. Нові регіони продовжують "червоніти", так, тривога поширилась і на Донецьку область, де оголосили ракетну небезпеку. Атака ворожих "шахедів" триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 00:20. На противагу відбою тривоги в багатьох областях, "почервоніла" Донецька. Там попереджають про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом Сили оборони повідомляють про рух безпілотників в бік Вінниччини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу"Сили оборони півдня України"

Оновлено 00:28. Повітряна тривога охопила й Вінницьку область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють, що БпЛА летять з Одеської та Миколаївської областей у Вінницьку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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