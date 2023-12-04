Продолжается атака "шахедов" на Украину - воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, продолжает набирать обороты. Среди красных областей появились Хмельницкая, Черкасская, Харьковская и другие. Идет угроза ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские защитники сообщают о "шахедах" возле Винницкой области, а также на границе Харьковской и Полтавской областей.
Воздушная тревога охватила значительную часть территории страны.
Обновлено 00:20. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности – зафиксировано движение ракет в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.
Обновлено 00:23. Зафиксированы ракеты в сторону Кропивницкого Кировоградской области.
Обновлено 00:26. Также покраснела Житомирская область.
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