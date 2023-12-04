Триває атака "шахедів" на Україну — повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжує набирати обертів. Серед "червоних" областей з'явилися Хмельницька, Черкаська, Харківська та інші. Триває загроза ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Українські захисники повідомляють про "шахеди" біля Вінницької області, а також на межі Харківської та Полтавської областей.
Повітряна тривога охопила значну частину території країни.
Оновлено 00:20. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку — зафіксовано рух ракет в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Оновлено 00:23. Зафіксовано ракети в бік Кропивницького Кіровоградської області.
Оновлено 00:26. Також "почервоніла" Житомирська область.
Оновлено 00:50. Військові попереджають про "шахеди" біля Хмельницького, які рухаються в бік Старокостянтинова. Також є БпЛА, що прямують до Дніпра з Кіровоградської та Полтавської областей.
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