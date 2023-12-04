Триває атака "шахедів" на Україну — повітряна тривога

Безпілотники в нічному небі. Фото: Одеській двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжує набирати обертів. Серед "червоних" областей з'явилися Хмельницька, Черкаська, Харківська та інші. Триває загроза ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські захисники повідомляють про "шахеди" біля Вінницької області, а також на межі Харківської та Полтавської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила значну частину території країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку — зафіксовано рух ракет в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:23. Зафіксовано ракети в бік Кропивницького Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:26. Також "почервоніла" Житомирська область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:50. Військові попереджають про "шахеди" біля Хмельницького, які рухаються в бік Старокостянтинова. Також є БпЛА, що прямують до Дніпра з Кіровоградської та Полтавської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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