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Триває атака "шахедів" на Україну — повітряна тривога

4 грудня 2023 00:13
оновлено: 00:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Триває атака "шахедів" на Україну — повітряна тривога
Безпілотники в нічному небі. Фото: Одеській двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжує набирати обертів. Серед "червоних" областей з'явилися Хмельницька, Черкаська, Харківська та інші. Триває загроза ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські захисники повідомляють про "шахеди" біля Вінницької області, а також на межі Харківської та Полтавської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Повітряна тривога охопила значну частину території країни.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:20. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку — зафіксовано рух ракет в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:23. Зафіксовано ракети в бік Кропивницького Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:26. Також "почервоніла" Житомирська область.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:50. Військові попереджають про "шахеди" біля Хмельницького, які рухаються в бік Старокостянтинова. Також є БпЛА, що прямують до Дніпра з Кіровоградської та Полтавської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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