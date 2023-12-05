Продолжается воздушная тревога - три области под угрозой удара БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, держится за три области. Речь идет о Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой. В Кировоградской и Винницкой областях, вероятно, работали силы ПВО, таким образом охота продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушные силы сообщают об угрозе Тернопольской области. Военные обнаружили две группы вражеских беспилотников:
- одна идет на запад через север Хмельницкой области;
- вторая направляется в Волочисский район Хмельницкой области, двигаясь по юго-западной части региона.
Таким образом, под угрозой Тернопольская и Хмельницкая области.
Обновлено 02:46. По данным защитников, идет угроза ударных БПЛА для Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.
Обновлено 02:59. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о беспилотниках, пересекающих границу Львовской области. Цели направляются в сторону Бродов.
"Шахеды" входят в воздушное пространство нашей области. В настоящее время двигаются в направлении Бродов. Часто меняют курс. Берегите себя" , - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!