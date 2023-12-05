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Продолжается воздушная тревога - три области под угрозой удара БпЛА

5 декабря 2023 02:33
обновлено: 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога - три области под угрозой удара БпЛА
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Kongsberg
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 5 декабря, держится за три области. Речь идет о Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой. В Кировоградской и Винницкой областях, вероятно, работали силы ПВО, таким образом охота продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушные силы сообщают об угрозе Тернопольской области. Военные обнаружили две группы вражеских беспилотников:

  • одна идет на запад через север Хмельницкой области;
  • вторая направляется в Волочисский район Хмельницкой области, двигаясь по юго-западной части региона.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, под угрозой Тернопольская и Хмельницкая области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 5 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:46. По данным защитников, идет угроза ударных БПЛА для Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:59. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает о беспилотниках, пересекающих границу Львовской области. Цели направляются в сторону Бродов.

"Шахеды" входят в воздушное пространство нашей области. В настоящее время двигаются в направлении Бродов. Часто меняют курс. Берегите себя" , - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

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