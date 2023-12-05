Триває повітряна тривога — які три області під загрозою удару БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, тримається за три області. Йдеться про Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку. В Кіровоградській та Вінницькій областях ймовірно працювали сили ППО, таким чином полювання триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили повідомляють про загрозу для Тернопільської області. Військові виявили дві групи ворожих безпілотників:
- одна прямує на захід через північ Хмельницької області;
- друга прямує до Волочиського району Хмельницької області, рухаючись південно-західною частиною регіону.
Таким чином під загрозою Тернопільська та Хмельницька області.
Оновлено 02:46. За даними захисників, триває загроза ударних БпЛА для Хмельницької, Тернопільської та Львівської областей.
Оновлено 02:59. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про безпілотники, що перетинають кордон Львівської області. Цілі прямують в бік Бродів.
"Шахеди" заходять у повітряний простір нашої області. Наразі рухаються у напрямку Бродів. Часто змінюють курс. Бережіть себе", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 03:14. Також Козицький закликає бути обережними мешканців Золочева та Перемишля.
Загроза поширилась і на Івано-Франківську область.
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