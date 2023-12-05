Триває повітряна тривога — які три області під загрозою удару БпЛА

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Kongsberg

Повітряна тривога в Україні зараз, 5 грудня, тримається за три області. Йдеться про Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку. В Кіровоградській та Вінницькій областях ймовірно працювали сили ППО, таким чином полювання триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряні сили повідомляють про загрозу для Тернопільської області. Військові виявили дві групи ворожих безпілотників:

одна прямує на захід через північ Хмельницької області;

друга прямує до Волочиського району Хмельницької області, рухаючись південно-західною частиною регіону.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином під загрозою Тернопільська та Хмельницька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:46. За даними захисників, триває загроза ударних БпЛА для Хмельницької, Тернопільської та Львівської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:59. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляє про безпілотники, що перетинають кордон Львівської області. Цілі прямують в бік Бродів.

"Шахеди" заходять у повітряний простір нашої області. Наразі рухаються у напрямку Бродів. Часто змінюють курс. Бережіть себе", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 03:14. Також Козицький закликає бути обережними мешканців Золочева та Перемишля.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Загроза поширилась і на Івано-Франківську область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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