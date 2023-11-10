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Продолжается воздушная тревога — какое направление движения БпЛА

10 ноября 2023 01:13
обновлено: 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 10 ноября — какое направление движения БпЛА
БпЛА в воздушном пространстве. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, продолжается. Области "покраснели" еще с 00:00, там есть угроза удара беспилотников. В частности, речь идет о Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других. Также есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Продолжается воздушная тревога сейчас 10 ноября

Обновлено 01:13. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности также и в Донецкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о двух группах БпЛА в Николаевской области — направлением на Вознесенский район и Полтавской — северо-западное направление.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Сейчас есть опасность в таких областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Херсонской,
  • Николаевской.
Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:25. "Покраснела" также и Черкасская область. В Харьковской и Днепропетровской отбой.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 10 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:43. "Ванек" предупреждает о БпЛА курсом на Кировоградскую область и через Полтавскую/Черкасскую — на запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 02:02. "Винницкая область — ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БпЛА", — сообщают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что около 00:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Опасности распространились из Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других областей.

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