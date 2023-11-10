Продолжается воздушная тревога сейчас 10 ноября — какое направление движения БпЛА

Продолжается воздушная тревога — какое направление движения БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, продолжается. Области "покраснели" еще с 00:00, там есть угроза удара беспилотников. В частности, речь идет о Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других. Также есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Продолжается воздушная тревога сейчас 10 ноября
Обновлено 01:13. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности также и в Донецкой области.
Также мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о двух группах БпЛА в Николаевской области — направлением на Вознесенский район и Полтавской — северо-западное направление.
Сейчас есть опасность в таких областях:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской.
Обновлено 01:25. "Покраснела" также и Черкасская область. В Харьковской и Днепропетровской отбой.
Обновлено 01:43. "Ванек" предупреждает о БпЛА курсом на Кировоградскую область и через Полтавскую/Черкасскую — на запад.
Обновлено 02:02. "Винницкая область — ракетная опасность связана с угрозой применения ударных БпЛА", — сообщают военные.
Напомним, что около 00:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Опасности распространились из Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других областей.
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