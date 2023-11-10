Триває повітряна тривога зараз 10 листопада — який напрямок руху БпЛА

Триває повітряна тривога — який напрямок руху БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, продовжується. Області "червоні" ще з 00:00, там є загроза удару безпілотників. Зокрема, мова йде про Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську та інші. Також є ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Триває повітряна тривога зараз 10 листопада
Оновлено 01:13. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпека також і в Донецькій області.
Також моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про дві групи БпЛА в Миколаївській області — напрямком на Вознесенський район та Полтавської — північнозахідний напрямок.
Наразі небезпека в таких областях:
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Оновлено 01:25. "Почервоніла" також і Черкаська область. Наразі в Харківській та Дніпропетровській відбій.
Оновлено 01:43. "Ванек" попереджає про БпЛА курсом на Кіровоградську область та через Полтавську/Черкаську — на захід.
Оновлено 02:02. "Вінницька область — ракетна небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА", — повідомляють військові.
Нагадаємо, що близько 00:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Небезпека розповсюдилась із Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей.
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