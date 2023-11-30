Продолжается воздушная тревога - над какими областями беспилотники
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, до сих пор не дает покоя украинцам. Беспилотники снова изменили направление, таким образом к "красным" областям добавилась и Винницкая.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По информации украинских защитников, опасность объявлена в Винницкой области из-за угрозы ударных БпЛА.
Таким образом, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях продолжается воздушная тревога. Также "красной" остается Запорожская область.
Обновлено 04:07. Военные сообщают об угрозе БПЛА в Житомирской области.
Обновлено 04:14. Паблик "Николаевский Ванек" информирует, что "шахеды" улетают на запад из Винницкой области.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!