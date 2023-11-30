Триває повітряна тривога — над якими областями безпілотники

Безпілотники летять повітряним простором. Фото: Одеський двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, досі не дає спокою українцям. Безпілотники знову змінили напрямок, таким чином до "червоних" областей додалася й Вінницька.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За інформацією українських захисників, небезпека наразі оголошена в Вінницькій області через загрозу ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином в Житомирській, Київській та Вінницькій областях триває повітряна тривога. Також "червоною" залишається Запорізька область.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:07. Військові повідомляють про загрозу БпЛА в Житомирській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:14. Паблік "Николаевский Ванек" інформує, що "шахеди" летять на захід з Вінницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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