Триває повітряна тривога — над якими областями безпілотники
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, досі не дає спокою українцям. Безпілотники знову змінили напрямок, таким чином до "червоних" областей додалася й Вінницька.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
За інформацією українських захисників, небезпека наразі оголошена в Вінницькій області через загрозу ударних БпЛА.
Таким чином в Житомирській, Київській та Вінницькій областях триває повітряна тривога. Також "червоною" залишається Запорізька область.
Оновлено 04:07. Військові повідомляють про загрозу БпЛА в Житомирській області.
Оновлено 04:14. Паблік "Николаевский Ванек" інформує, що "шахеди" летять на захід з Вінницької області.
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