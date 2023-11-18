Продолжается воздушная тревога - новые беспилотники над Украиной
Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, длится довольно долго. Новые беспилотники продолжают появляться с юга и распространяются по южным областям, в частности Николаевской, Одесской и Херсонской. Также есть сбивание враждебных целей в Киеве.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Обновлено 00:58. Воздушные силы сообщают о группах "шахедов" в сторону Одесской области из акватории Черного моря и Николаевской.
Также есть беспилотники в сторону Староконстантинова, Залива, Одессы.
Опасность продолжается в следующих областях:
- Киевская,
- Черкасская
- Черниговская,
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская.
Обновлено 01:02. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Белгород-Днестровского района быть в безопасных местах.
Обновлено 01:15. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", беспилотники скопились в Одесской области.
Обновлено 01:17. Силы обороны юга подтверждают, что в Одесской области находится 10 БпЛА.
Обновлено 01:21. "Ванек" сообщает об угрозе БПЛА для Хмельницкой и Одесской областей.
Обновлено 01:38. Воздушная тревога переместилась и в Ровенскую область. По данным украинских военных, там существует "угроза применения ударных БПЛА".
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