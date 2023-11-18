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Продолжается воздушная тревога - новые беспилотники над Украиной

18 ноября 2023 00:54
обновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога - новые беспилотники над Украиной
Беспилотники улетают в небе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, длится довольно долго. Новые беспилотники продолжают появляться с юга и распространяются по южным областям, в частности Николаевской, Одесской и Херсонской. Также есть сбивание враждебных целей в Киеве.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 00:58. Воздушные силы сообщают о группах "шахедов" в сторону Одесской области из акватории Черного моря и Николаевской.

Также есть беспилотники в сторону Староконстантинова, Залива, Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Опасность продолжается в следующих областях:

  • Киевская,
  • Черкасская
  • Черниговская,
  • Хмельницкая,
  • Винницкая,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Одесская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:02. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Белгород-Днестровского района быть в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обновлено 01:15. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", беспилотники скопились в Одесской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:17. Силы обороны юга подтверждают, что в Одесской области находится 10 БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Обновлено 01:21. "Ванек" сообщает об угрозе БПЛА для Хмельницкой и Одесской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:38. Воздушная тревога переместилась и в Ровенскую область. По данным украинских военных, там существует "угроза применения ударных БПЛА".

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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