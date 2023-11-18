Продолжается воздушная тревога - новые беспилотники над Украиной

Беспилотники улетают в небе. Фото: Одесский двор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, длится довольно долго. Новые беспилотники продолжают появляться с юга и распространяются по южным областям, в частности Николаевской, Одесской и Херсонской. Также есть сбивание враждебных целей в Киеве.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Также есть беспилотники в сторону Староконстантинова, Залива, Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Опасность продолжается в следующих областях:

Киевская,

Черкасская

Черниговская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Херсонская,

Николаевская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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