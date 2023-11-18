Триває повітряна тривога — нові безпілотники над Україною

Безпілотники летять у небі. Фото: Одеській двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, триває вже доволі довго. Нові безпілотники продовжують з'являтися з півдня та розповсюджуються південними областями, зокрема Миколаївською, Одеською та Херсонською. Також є збиття ворожих цілей у Києві.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Також є безпілотники в бік Старокостянтинова, Затоки, Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Небезпека продовжується в таких областях:

Київська,

Черкаська

Чернігівська,

Хмельницька,

Вінницька,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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