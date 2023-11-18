Триває повітряна тривога — нові безпілотники над Україною
Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, триває вже доволі довго. Нові безпілотники продовжують з'являтися з півдня та розповсюджуються південними областями, зокрема Миколаївською, Одеською та Херсонською. Також є збиття ворожих цілей у Києві.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 00:58. Повітряні сили повідомляють про групи "шахедів" в бік Одеської області з акваторії Чорного моря та з Миколаївської.
Також є безпілотники в бік Старокостянтинова, Затоки, Одеси.
Небезпека продовжується в таких областях:
- Київська,
- Черкаська
- Чернігівська,
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Одеська.
Оновлено 01:02. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Білгород-Дністровського району бути в безпечних місцях.
Оновлено 01:15. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", безпілотники скупчились в Одеській області.
Оновлено 01:17. Сили оборони півдня підтверджують, що на Одещині перебуває 10 БпЛА.
Оновлено 01:21. "Ванек" повідомляє про загрозу БпЛА для Хмельницької та Одеської областей.
Оновлено 01:38. Повітряна тривога перемістилась і на Рівненську область. За даними українських військових, там існує "загроза застосування ударних БпЛА".
Оновлено 01:41. "Ванек" повідомляє про "шахеди" на півночі Хмельницької області, що летять в напрямку на Рівненську.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!