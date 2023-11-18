Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Триває повітряна тривога — нові безпілотники над Україною arrow

Триває повітряна тривога — нові безпілотники над Україною

18 листопада 2023 00:54
оновлено: 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Триває повітряна тривога — нові безпілотники над Україною
Безпілотники летять у небі. Фото: Одеській двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, триває вже доволі довго. Нові безпілотники продовжують з'являтися з півдня та розповсюджуються південними областями, зокрема Миколаївською, Одеською та Херсонською. Також є збиття ворожих цілей у Києві.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 00:58. Повітряні сили повідомляють про групи "шахедів" в бік Одеської області з акваторії Чорного моря та з Миколаївської.

Також є безпілотники в бік Старокостянтинова, Затоки, Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Небезпека продовжується в таких областях:

  • Київська,
  • Черкаська
  • Чернігівська,
  • Хмельницька,
  • Вінницька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Одеська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:02. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Білгород-Дністровського району бути в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Одеської ОВА Олега Кіпера

Оновлено 01:15. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", безпілотники скупчились в Одеській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:17. Сили оборони півдня підтверджують, що на Одещині перебуває 10 БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України" 

Оновлено 01:21. "Ванек" повідомляє про загрозу БпЛА для Хмельницької та Одеської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:38. Повітряна тривога перемістилась і на Рівненську область. За даними українських військових, там існує "загроза застосування  ударних БпЛА".

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:41. "Ванек" повідомляє про "шахеди" на півночі Хмельницької області, що летять в напрямку на Рівненську.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі