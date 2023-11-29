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Продолжается воздушная тревога - список "красных" областей

29 ноября 2023 23:51
обновлено: 00:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 29 ноября - список "красных" областей
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 ноября, продолжается. Есть угроза БПЛА для Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областей. Опасность продолжается примерно с 22:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 29 ноября

По данным украинских военных, есть опасность ударных БПЛА в "красных" областях. Вражеские цели двигаются к северо-западу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники предупреждают жителей Кривого Рога Днепропетровской области об угрозе и призывают быть в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, под угрозой следующие области:

  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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