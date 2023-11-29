Продолжается воздушная тревога сейчас 29 ноября - список "красных" областей

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Twitter

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 ноября, продолжается. Есть угроза БПЛА для Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областей. Опасность продолжается примерно с 22:00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 29 ноября

По данным украинских военных, есть опасность ударных БПЛА в "красных" областях. Вражеские цели двигаются к северо-западу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также защитники предупреждают жителей Кривого Рога Днепропетровской области об угрозе и призывают быть в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, под угрозой следующие области:

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...