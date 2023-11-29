Продолжается воздушная тревога сейчас 29 ноября - список "красных" областей

Продолжается воздушная тревога - список "красных" областей
29 ноября 2023 23:51
обновлено: 00:01
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Twitter
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 ноября, продолжается. Есть угроза БПЛА для Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и других областей. Опасность продолжается примерно с 22:00.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
Воздушная тревога сейчас 29 ноября
По данным украинских военных, есть опасность ударных БПЛА в "красных" областях. Вражеские цели двигаются к северо-западу.
Также защитники предупреждают жителей Кривого Рога Днепропетровской области об угрозе и призывают быть в укрытиях.
Таким образом, под угрозой следующие области:
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!