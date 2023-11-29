У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — куди летять ракети
Сьогодні ввечері, 29 листопада, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
За інформацією моніторингових Telegram-каналів ракету зафіксовано на Чернігівщині в сторону Полтавщини.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено. Відбій загрози для Київської та Черкаської областей.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 29 листопада, в Одеській області пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.
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