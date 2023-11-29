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У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — куди летять ракети

29 листопада 2023 22:11
оновлено: 22:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — куди летять ракети
Ракета в небі. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 29 листопада, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

За інформацією моніторингових Telegram-каналів ракету зафіксовано на Чернігівщині в сторону Полтавщини.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено. Відбій загрози для Київської та Черкаської областей.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 29 листопада, в Одеській області пролунали вибухи. Там оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.

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