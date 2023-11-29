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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — куда летят ракеты

29 ноября 2023 22:11
обновлено: 22:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — куда летят ракеты
Ракета в небе. Фото: AP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 29 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

В Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По информации мониторинговых Telegram-каналов ракета зафиксирована на Черниговщине в сторону Полтавщины.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено. Отбой угрозы для Киевской и Черкасской областей.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 29 ноября, в Одесской области раздались взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.

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