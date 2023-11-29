В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — куда летят ракеты
Сегодня вечером, 29 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
По информации мониторинговых Telegram-каналов ракета зафиксирована на Черниговщине в сторону Полтавщины.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено. Отбой угрозы для Киевской и Черкасской областей.
Напомним, сегодня вечером, 29 ноября, в Одесской области раздались взрывы. Там объявляли воздушную тревогу.
Также мы писали, что российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.
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