Цены на продукты в Мариуполе - условия жизни в городе

Цены на колбасу в Мариуполе. Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас".

Два года оккупации Мариуполя не прошли безболезненно для оставшихся жить дома. Сейчас город населяют уже не только местные, но и наехавшие с территории вражеского государства. А в магазинах — российские и белорусские продукты, которые отпускают по шокирующим ценам.

О том, что продают на полках в Мариуполе и сколько стоят продукты, Новини.LIVE узнало от своего источника в городе.

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Цены на товары в Мариуполе

"В магазинах выдают чеки на украинском языке, потому что украли кассовые аппараты. Цены очень высокие. В целом, вся продукция российская, молочка и колбасы из Беларуси. Выпечку супермаркеты пекут свою", — рассказала мариупольчанка.

Она назвала цены на самые популярные продукты:

яйца — 77,85 грн (180 рублей),

мясо — 281,13 грн (650 рублей/кг),

рыба — 194,63 грн (450 рублей/кг),

хлеб — от 21,63 грн (от 50 рублей),

конфеты — от 259,50 грн (от 600 рублей/кг.)

Цены на продукты в Мариуполе. Фото: Новини.LIVE

"Раньше у нас был "Эпицентр" и "Метро", теперь там открыли российскую "Галактику". Есть отдел со сладостями. Завозят конфеты и по 2000 рублей за килограмм, только кто их за такую цену купит. В общем, все еще и плохого качества. Я покупаю печенье "Мария", так оно рассыпается в руках, такое тонкое. На всем экономят. Выпечку делают супермаркеты свою, например булочки, но цены от 60 рублей за штучку", — рассказала местная.

Напомним, по данным Госстата, в Украине выросли цены на продукты. С декабря 2023 года цены выросли на 3,7%. В то же время мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.