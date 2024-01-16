Ціни на продукти в Маріуполі - умови життя в місті

Ціни на ковбасу в Маріуполі. Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас".

Два роки окупації Маріуполя не минули безболісно для тих, хто залишився жити вдома. Зараз місто населяють вже не лише місцеві, а й ті, хто понаїхали з території ворожої держави. А в магазинах — російські та білоруські продукти, які відпускають за цінами, що шокують.

Про те, що продають на поличках в Маріуполі і скільки коштують продукти, Новини.LIVE дізналося від свого джерела в місті.

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Ціни на продукти в Маріуполі

"В магазинах видають чеки українською мовою, бо покрали касові апарати. Ціни дуже високі. Загалом вся продукція російська, молочка і ковбаси з Білорусі. Випічку супермаркети печуть свою", — розповіла маріупольчанка.

Вона назвала ціни на найпопулярніші продукти:

яйця — 77,85 грн (180 рублів),

м’ясо — 281,13 грн (650 рублів/кг),

риба — 194,63 грн (450 рублів/кг),

хліб — від 21,63 грн (від 50 рублів),

цукерки — від 259,50 грн (від 600 рублів/кг).

Ціни на продукти в Маріуполі. Фото: Новини.LIVE

"Раніше в нас був "Епіцентр" і "Метро", тепер там відкрили російську "Галактику". Є відділ із солодощами. Завозять цукерки і по 2000 рублів за кілограм, тільки хто їх за таку ціну купить. Загалом, це все поганої якості. Я купую печиво "Марія", то воно розсипається в руках, таке тонке. На всьому економлять. Випічку роблять супермаркети свою, наприклад булочки, але ціни від 60 рублів за штучку", — розповіла місцева.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні здорожчали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.