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Тревога из-за пусков ракет с Ту-95 — когда цели войдут в воздушное пространство страны

8 июля 2024 01:43
обновлено: 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля - пуски ракет с Ту-95
Ракеты улетают в ночном небе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля охватила значительную часть восточных областей, в частности, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и другие. Предупреждают о ракетной опасности в связи с пусками крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95 8 июля

По данным Воздушных сил, Ту-95МС совершили пуски ракет из Волгоградской области России. В воздушное пространство страны цели примерно войдут после двух часов.

Пуски ракет с Ту-95МС 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В то же время по восточным областям распространилась воздушная тревога — объявили ракетную опасность. "Покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская.
дРакетная опасность ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"
Карта тревоги сейчас 8 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:03. Воздушная тревога распространилась на центральные и северные области, в частности, Киев и область, Черкасскую, Житомирскую, Винницкую и другие.

Ракетная атака сейчас 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 02:35. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", первые ракеты входят в Черниговскую область.

Ракетный обстрел 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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