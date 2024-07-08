Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля - пуски ракет с Ту-95

Ракеты улетают в ночном небе. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля охватила значительную часть восточных областей, в частности, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и другие. Предупреждают о ракетной опасности в связи с пусками крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95 8 июля

По данным Воздушных сил, Ту-95МС совершили пуски ракет из Волгоградской области России. В воздушное пространство страны цели примерно войдут после двух часов.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В то же время по восточным областям распространилась воздушная тревога — объявили ракетную опасность. "Покраснели" следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:03. Воздушная тревога распространилась на центральные и северные области, в частности, Киев и область, Черкасскую, Житомирскую, Винницкую и другие.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Обновлено 02:35. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", первые ракеты входят в Черниговскую область.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

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