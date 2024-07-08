Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля - пуски ракет с Ту-95

Тревога из-за пусков ракет с Ту-95 — когда цели войдут в воздушное пространство страны
Воздушная тревога в Украине сейчас 8 июля охватила значительную часть восточных областей, в частности, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и другие. Предупреждают о ракетной опасности в связи с пусками крылатых ракет из бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога из-за пусков ракет с Ту-95 8 июля
По данным Воздушных сил, Ту-95МС совершили пуски ракет из Волгоградской области России. В воздушное пространство страны цели примерно войдут после двух часов.
В то же время по восточным областям распространилась воздушная тревога — объявили ракетную опасность. "Покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская.
Обновлено 02:03. Воздушная тревога распространилась на центральные и северные области, в частности, Киев и область, Черкасскую, Житомирскую, Винницкую и другие.
Обновлено 02:35. По данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", первые ракеты входят в Черниговскую область.
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