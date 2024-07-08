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Тривога через пуски ракет з Ту-95 — коли цілі ввійдуть у повітряний простір країни

8 липня 2024 01:43
оновлено: 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 8 липня — пуски ракет з Ту-95
Ракети летять у нічному небі. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 8 липня охопила значну частину східних областей, зокрема Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші. Попереджають про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога через пуски ракет з Ту-95 8 липня

За даними Повітряних сил, Ту-95МС здійснили пуски ракет з Волгоградської області Росії. До повітряного простору країни цілі приблизно ввійдуть після 02:00.

Пуски ракет з Ту-95МС 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Водночас східними областями поширилась повітряна тривога — оголосили ракетну небезпеку. "Почервоніли" такі області:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька.
дРакетна небезпека вночі 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"
Мапа тривоги зараз 8 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:03. Повітряна тривога поширилась на центральні та північні області, зокрема Київ та область, Черкаську, Житомирську, Вінницьку та інші.

Ракетна атака зараз 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Оновлено 02:35. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", перші ракети заходять в Чернігівську область.

Ракетний обстріл 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

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