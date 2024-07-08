Повітряна тривога в Україні вночі 8 липня — пуски ракет з Ту-95

Ракети летять у нічному небі. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 8 липня охопила значну частину східних областей, зокрема Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші. Попереджають про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, Ту-95МС здійснили пуски ракет з Волгоградської області Росії. До повітряного простору країни цілі приблизно ввійдуть після 02:00.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Водночас східними областями поширилась повітряна тривога — оголосили ракетну небезпеку. "Почервоніли" такі області:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:03. Повітряна тривога поширилась на центральні та північні області, зокрема Київ та область, Черкаську, Житомирську, Вінницьку та інші.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Оновлено 02:35. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", перші ракети заходять в Чернігівську область.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

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