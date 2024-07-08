Повітряна тривога в Україні вночі 8 липня — пуски ракет з Ту-95

Тривога через пуски ракет з Ту-95 — коли цілі ввійдуть у повітряний простір країни
Повітряна тривога в Україні зараз 8 липня охопила значну частину східних областей, зокрема Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та інші. Попереджають про ракетну небезпеку у зв'язку з пусками крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога через пуски ракет з Ту-95 8 липня
За даними Повітряних сил, Ту-95МС здійснили пуски ракет з Волгоградської області Росії. До повітряного простору країни цілі приблизно ввійдуть після 02:00.
Водночас східними областями поширилась повітряна тривога — оголосили ракетну небезпеку. "Почервоніли" такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька.
Оновлено 02:03. Повітряна тривога поширилась на центральні та північні області, зокрема Київ та область, Черкаську, Житомирську, Вінницьку та інші.
Оновлено 02:35. За даними моніторингового пабліка "Николаевский Ванек", перші ракети заходять в Чернігівську область.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!