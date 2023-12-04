Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря – какой курс полета БпЛА

Тревога продолжается - какой курс полета "шахедов"
Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, продолжается уже несколько часов. Беспилотники двигаются хаотично, направляясь от области к области. Также в Хмельницкой области уже есть первые сбития вражеских БпЛА.
Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря
По данным украинских военных, обнаружена БпЛА на Днепропетровщине, направляющаяся в сторону Павлограда, и в Черкасской области — в сторону Умани.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Житомирскую,
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская.
Обновлено 01:34. Зафиксировано движение БПЛА в сторону западных областей.
"Шахеды" на границе Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей, двигаются на запад!" - Сообщают военные.
Обновлено 02:01. В нескольких областях объявили отбой тревоги.
Обновлено 02:09. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что беспилотники еще остались в Винницкой и Ровенской областях.
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