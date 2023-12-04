Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря – какой курс полета БпЛА

"Беспилотник летит в небе. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, продолжается уже несколько часов. Беспилотники двигаются хаотично, направляясь от области к области. Также в Хмельницкой области уже есть первые сбития вражеских БпЛА.

Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря

По данным украинских военных, обнаружена БпЛА на Днепропетровщине, направляющаяся в сторону Павлограда, и в Черкасской области — в сторону Умани.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Житомирскую,

Винницкую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Полтавскую,

Харьковскую,

Днепропетровске,

Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:34. Зафиксировано движение БПЛА в сторону западных областей.

"Шахеды" на границе Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей, двигаются на запад!" - Сообщают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:01. В нескольких областях объявили отбой тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:09. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что беспилотники еще остались в Винницкой и Ровенской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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