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Тревога продолжается - какой курс полета "шахедов"

4 декабря 2023 01:28
обновлено: 02:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря – какой курс полета БпЛА
"Беспилотник летит в небе. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 4 декабря, продолжается уже несколько часов. Беспилотники двигаются хаотично, направляясь от области к области. Также в Хмельницкой области уже есть первые сбития вражеских БпЛА.

Об опасности сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога продолжается сейчас 4 декабря

По данным украинских военных, обнаружена БпЛА на Днепропетровщине, направляющаяся в сторону Павлограда, и в Черкасской области — в сторону Умани.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

  • Житомирскую,
  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская.
Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 4 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:34. Зафиксировано движение БПЛА в сторону западных областей.

"Шахеды" на границе Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областей, двигаются на запад!" - Сообщают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:01. В нескольких областях объявили отбой тревоги.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня, 4 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:09. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что беспилотники еще остались в Винницкой и Ровенской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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