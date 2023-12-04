Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня — який курс польоту БпЛА

"Безпілотник летить в небі. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжується вже кілька годин. Безпілотники рухаються хаотично, прямуючи від області до області. Також на Хмельниччині вже є перші збиття ворожих БпЛА.

Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня

За даними українських військових, виявлено БпЛА на Дніпропетровщині, що прямують в бік Павлограду, та в Черкаській області — в бік Умані.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила наступні області:

Житомирську,

Вінницьку,

Черкаську,

Кіровоградську,

Полтавську,

Харківську,

Дніпропетровську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:34. Зафіксовано рух БпЛА в бік західних областей.

"Шахеди" на межі Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей, рухаються на захід!" — повідомляють військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:01. У кількох областях оголосили відбій тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:09. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники ще лишились у Вінницькій та Рівненській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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