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Тривога продовжується — який курс польоту "шахедів"

4 грудня 2023 01:28
оновлено: 02:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня — який курс польоту БпЛА
"Безпілотник летить в небі. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжується вже кілька годин. Безпілотники рухаються хаотично, прямуючи від області до області. Також на Хмельниччині вже є перші збиття ворожих БпЛА.

Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня

За даними українських військових, виявлено БпЛА на Дніпропетровщині, що прямують в бік Павлограду, та в Черкаській області — в бік Умані.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила наступні області:

  • Житомирську,
  • Вінницьку,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку. 
Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:34. Зафіксовано рух БпЛА в бік західних областей.

"Шахеди" на межі Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей, рухаються на захід!" — повідомляють військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:01. У кількох областях оголосили відбій тривоги.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 4 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:09. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники ще лишились у Вінницькій та Рівненській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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