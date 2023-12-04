Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня — який курс польоту БпЛА

Тривога продовжується — який курс польоту "шахедів"
Повітряна тривога в Україні зараз, 4 грудня, продовжується вже кілька годин. Безпілотники рухаються хаотично, прямуючи від області до області. Також на Хмельниччині вже є перші збиття ворожих БпЛА.
Про небезпеку повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога продовжується зараз 4 грудня
За даними українських військових, виявлено БпЛА на Дніпропетровщині, що прямують в бік Павлограду, та в Черкаській області — в бік Умані.
Таким чином повітряна тривога охопила наступні області:
- Житомирську,
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку.
Оновлено 01:34. Зафіксовано рух БпЛА в бік західних областей.
"Шахеди" на межі Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей, рухаються на захід!" — повідомляють військові.
Оновлено 02:01. У кількох областях оголосили відбій тривоги.
Оновлено 02:09. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що безпілотники ще лишились у Вінницькій та Рівненській областях.
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