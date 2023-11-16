Это война на истощение — премьер Эстонии сделала новое заявление о войне в Украине

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Priit Mürk/ERR

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что сейчас война в Украине — это война на истощение, которая имеет три основных элемента: люди, ресурсы и боевой дух. По ее словам, несмотря на все, Украина выстоит дольше благодаря своей мотивированности и помощи от ЕС и США.

Об этом Кая Каллас заявила в интервью "Голосу Америки".

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Каллас заявила, что сейчас в Украине идет война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени.

"В войне на истощение есть три основных элемента. Это люди, ресурсы и боевой дух. Россия думает, что может продержаться дольше Украины. Но я имею основания верить, что наша поддержка все поможет Украине выстоять дольше РФ", — подчеркнула эстонская премьер.

По ее словам, Европа обучает от 30 до 40 тысяч украинских военных, что позволяет иметь подходящий человеческий ресурс на фронте. Если столько же тренирует Америка, то это 80 тысяч тренированных солдат против срочников, отправляющихся в бой со стороны России. Соответственно она считает, что Украина может быть более выносливой, чем Россия с точки зрения людей.

Что касается ресурсов, то Каллас рассказала, что совокупный ВВП Европы в семь раз больше, чем в России. Также действуют санкции, а это значит, что у российского бюджета проблемы. Они потеряли треть своего бюджета и не могут ничего получить извне. У них проблемы.

"А по военной помощи — если вспомнить коалицию Рамштайн, то оборонный бюджет коалиции Рамштайн в 13 раз больше, чем в России. Итак, мы можем держаться там. И третий элемент — моральный дух украинцев, борющихся за свои дома. Боевой дух у них однозначно выше, чем в России. Нам также остается верить в победу Украины", — подытожила она.

Напомним, недавно в ВСУ спрогнозировали существенные изменения на поле боя из-за погоды. Военные говорят, что погода неизбежно внесет коррективы во время войны, однако украинская артиллерия будет эффективно работать независимо от прогнозов синоптиков.