Це війна на виснаження — прем'єрка Естонії зробила нову заяву про війну в Україні

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Priit Mürk/ERR

Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що зараз війна в Україні — це війна на виснаження, яка має три основні елементи: люди, ресурси і бойовий дух. За її словами, попри все Україна вистоїть довше завдяки своїй вмотивованості та допомоги від ЄС і США.

Про це Кая Каллас заявила в інтерв'ю "Голос Америки".

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Каллас заявила, що зараз в Україні триває війна на виснаження. Це не безвихідь, але потрібно багато часу.

"У війні на виснаження є три основні елементи. Це люди, ресурси та бойовий дух. Росія думає, що може протриматися довше, ніж Україна. Але я маю підстави вірити, що наша підтримка все допоможе Україні вистояти довше за РФ", — наголосила естонська прем'єрка.

За її словами, Європа навчає від 30 до 40 тисяч українських військових, що дозволяє мати відповідний людський ресурс на фронті. Якщо стільки ж тренує Америка, то це 80 000 тренованих солдатів проти строковиків, які відправляються у бій з боку Росії. Відповідно, вона вважає, що Україна може бути більш витривалою, ніж Росія з точки зору людей.

Що стосується ресурсів, то Каллас розповіла, що сукупний ВВП Європи в сім разів більший, ніж у Росії. Також діють санкції, а це означає, що російський бюджет має проблеми. Вони втратили третину свого бюджету, і не можуть нічого отримати ззовні. У них проблеми.

"А щодо військової допомоги — якщо згадати коаліцію Рамштайн, то оборонний бюджет коаліції Рамштайн у 13 разів більший, ніж у Росії. Отже, ми можемо триматись там. І третій елемент — моральний дух українців, які борються за свої домівки. Бойовий дух у них однозначно вищий, ніж у Росії. Нам також залишається вірити в перемогу України", — підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ спрогнозували суттєві зміни на полі бою через погоду. Військові кажуть, що погода неминуче внесе корективи в перебіг війни, проте українська артилерія буде ефективно працювати незалежно від прогнозів синоптиків.