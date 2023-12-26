Создателя "Масяни" объявили в федеральный розыск России

Олег Куваев. Фото: РосСМИ

Художника и мультипликатора Олега Куваева объявили в федеральный розыск Российской Федерации. Созданный им мультяшный персонаж Масяня перед этим рассказывал россиянам, как правильно сдаваться в плен.

Об этом сообщило российское издание "Вёрстка".

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В базе МВД РФ указано, что основанием для розыска является статья уголовного кодекса, однако не указана какая именно.

Данные о розыске Куваева в базе МВД РФ. Фото: "Верстка"

В октябре этого года против Куваева было возбуждено уголовное дело по статье о "публичных призывах к ведению деятельности, направленной против безопасности государства". Причиной возбуждения уголовного дела стала 169-я серия мультфильма на ютуб-канале "Masyanya Kuvaeva", в которой Масяня рассказывает русским солдатам, как сдаться в плен.

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Кстати, в марте прошлого года Роскомнадзор требовал блокировать сайт с мультсериалом "Масяня", поскольку в нем показывали, как Россия бомбит мирные украинские города, а Путину предлагали совершить самоубийство, использовав японский короткий меч.

Сам мультипликатор уже давно живет в Израиле.

Напомним, 22 декабря 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Олега Куваева в реестр "иностранных агентов".