Творця "Масяні" оголосили у федеральний розшук в Росії
Художника та мультиплікатора Олега Куваєва оголосили у федеральний розшук Російської Федерації. Створений ним мультяшний персонаж "Масяня" перед цим розповідав росіянам як правильно здаватись у полон.
Про це повідомило російське видання "Вёрстка".
За що Куваєва оголосили у розшук
У базі МВС РФ вказано, що підставою для розшуку є стаття кримінального кодексу, проте не зазначена яка саме.
У жовтні цього року проти Куваєва порушили кримінальну справу за статтею про "публічні заклики до ведення діяльності, спрямованої проти безпеки держави". Причиною відкриття кримінальної справи стала 169 серія мультфільму на ютуб-каналі "Masyanya Kuvaeva", у якому Масяня розповідає російським солдатам, як здатися в полон.
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До речі, у березні минулого року Роскомнагляд вимагав блокувати сайт із мультсеріалом "Масяня", оскільки там показувалось як Росія бомбардує мирні українські міста, а Путіну пропонували здійснити самогубство, використавши японський короткий меч.
Сам мультиплікатор уже давно мешкає в Ізраїлі.
Нагадаємо, 22 грудня 2023-го Міністерство юстиції РФ внесло Олега Куваєва до реєстру "іноземних агентів".
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