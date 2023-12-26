Творця "Масяні" оголосили у федеральний розшук в Росії

Олег Куваєв. Фото: РосЗМІ

Художника та мультиплікатора Олега Куваєва оголосили у федеральний розшук Російської Федерації. Створений ним мультяшний персонаж "Масяня" перед цим розповідав росіянам як правильно здаватись у полон.

Про це повідомило російське видання "Вёрстка".

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У базі МВС РФ вказано, що підставою для розшуку є стаття кримінального кодексу, проте не зазначена яка саме.

Дані про розшук Куваєва в базі МВС РФ. Фото: "Вёрстка"

У жовтні цього року проти Куваєва порушили кримінальну справу за статтею про "публічні заклики до ведення діяльності, спрямованої проти безпеки держави". Причиною відкриття кримінальної справи стала 169 серія мультфільму на ютуб-каналі "Masyanya Kuvaeva", у якому Масяня розповідає російським солдатам, як здатися в полон.

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До речі, у березні минулого року Роскомнагляд вимагав блокувати сайт із мультсеріалом "Масяня", оскільки там показувалось як Росія бомбардує мирні українські міста, а Путіну пропонували здійснити самогубство, використавши японський короткий меч.

Сам мультиплікатор уже давно мешкає в Ізраїлі.

Нагадаємо, 22 грудня 2023-го Міністерство юстиції РФ внесло Олега Куваєва до реєстру "іноземних агентів".