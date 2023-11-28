Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В 2023 году в пограничные войска Беларуси призвали рекордное количество срочников arrow

В 2023 году в пограничные войска Беларуси призвали рекордное количество срочников

28 ноября 2023 12:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В 2023 году в пограничные войска Беларуси призвали рекордное количество срочников
Белорусские военные на открытии русско-белорусских учений. Фото: Минобороны РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Беларуси в пограничные войска было призвано рекордное количество срочников за последние десять лет. Уже 25 ноября новоизбранные призывники приняли присягу.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Читайте также:

Динамика роста призывников

В Госпогранкомитете страны сообщают, что в воинских частях органов пограничной службы (ОПС) приняло присягу более 2 100 военных.

"Динамика количества призванных на службу в части ОПС за 2011-2023 годы представлена на графике. Как можно заметить, осенью 2023 года на службу было призвано рекордное за последние 12 лет количество солдат-срочников", — говорится в сообщении.

ситуация с призывом в Беларуси
График количества военнослужащих, принявших присягу в частях органов пограничной службы. Фото: Беларускі Гаюн

Причина увеличения количества военнослужащих

Скорее всего, причина увеличения количества призывников связана с усилением охраны границы с Украиной. К примеру, для этого в Гомельской области идет строительство двух новых пограничных застав. Уже к концу этого года будет завершено строительство одной заставы. Также уже начали строить еще четыре.

"Еще примечательно, что согласно указу, принятому в марте 2023 года, для службы в ОПС призывали до 20 офицеров запаса. Примечательно, что последний раз офицеров запаса в ОПС призывали в 1996 году", — добавили в сообщении.

ситуация с призывом в Беларуси
Скриншот сообщения из Telegram "Беларускі Гаюн"

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством. Однако в отношении граждан Беларуси, граница с которой закрыта, пограничники проводят все дополнительные меры контроля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме