В 2023 году в пограничные войска Беларуси призвали рекордное количество срочников

Белорусские военные на открытии русско-белорусских учений. Фото: Минобороны РФ

В Беларуси в пограничные войска было призвано рекордное количество срочников за последние десять лет. Уже 25 ноября новоизбранные призывники приняли присягу.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

Читайте также:

Динамика роста призывников

В Госпогранкомитете страны сообщают, что в воинских частях органов пограничной службы (ОПС) приняло присягу более 2 100 военных.

"Динамика количества призванных на службу в части ОПС за 2011-2023 годы представлена на графике. Как можно заметить, осенью 2023 года на службу было призвано рекордное за последние 12 лет количество солдат-срочников", — говорится в сообщении.

График количества военнослужащих, принявших присягу в частях органов пограничной службы. Фото: Беларускі Гаюн

Причина увеличения количества военнослужащих

Скорее всего, причина увеличения количества призывников связана с усилением охраны границы с Украиной. К примеру, для этого в Гомельской области идет строительство двух новых пограничных застав. Уже к концу этого года будет завершено строительство одной заставы. Также уже начали строить еще четыре.

"Еще примечательно, что согласно указу, принятому в марте 2023 года, для службы в ОПС призывали до 20 офицеров запаса. Примечательно, что последний раз офицеров запаса в ОПС призывали в 1996 году", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Беларускі Гаюн"

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством. Однако в отношении граждан Беларуси, граница с которой закрыта, пограничники проводят все дополнительные меры контроля.