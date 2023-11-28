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У 2023 році до прикордонних військ Білорусі призвали рекордну кількість строковиків

28 листопада 2023 12:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У 2023 році до прикордонних військ Білорусі призвали рекордну кількість строковиків
Білоруські військові на відкритті російсько-білоруських навчань. Фото: Міноборони РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Білорусі до прикордонних військ було призвано рекордну кількість строковиків за останні десять років. Вже 25 листопада новообрані призовники склали присягу.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Динаміка зростання призовників

У Держприкордонкомітеті країни повідомляють, що у військових частинах органів прикордонної служби (ОПС) склало присягу понад 2100 військових.

"Динаміка кількості призваних на службу в частини ОПС за 2011-2023 роки представлена на графіку. Як можна помітити, восени 2023 року на службу було призвано рекордну за останні 12 років кількість солдатів-строковиків", — йдеться у повідомленні.

ситуація з призовом в Білорусі
Графік кількість військовослужбовців, які прийняли присягу в частинах органів прикордонної служби. Фото: Беларускі Гаюн

Причина збільшення кількості військовослужбовців

Швидше за все, причиною збільшення кількості призовників пов'язано з посиленням охорони кордону з Україною. До прикладу, для цього у Гомельській області відбувається будівництво двох нових прикордонних застав. Вже до кінця цього року завершать будівництво однієї застави. Також вже розпочали будувати ще чотири.

"Ще примітно, що згідно з указом, ухваленим у березні 2023 року, для служби в ОПС призивали до 20 офіцерів запасу. Примітно, що востаннє офіцерів запасу в ОПС призивали 1996 року", — додали у повідомленні. 

ситуація з призовом в Білорусі
Скриншот допису з Telegram "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в'їзд в Україну іноземців чітко регламентований законодавством. Проте щодо громадян Білорусі, кордон з якою закритий, прикордонники проводять всі додаткові заходи контролю.

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