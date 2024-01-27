В Бердянске оккупанты искусственно усложняют процесс получения паспорта РФ, — местные власти

Получение паспорта РФ. Фото: google.com

Во временно оккупированном Бердянске россияне заставляют людей получить российский паспорт, усложняя и замедляя этот процесс. Таким образом, оккупанты создают коррупционную составляющую.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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По состоянию на сейчас в Бердянске проблема №1 — это вопрос недвижимости и ее переоформления. Как для тех, кто выехал из оккупированного города, так и для тех, кто остался, но не получил российский паспорт. Поскольку без него зарегистрировать жилье невозможно.

"Не все получили паспорт, или, если начали процесс получения паспорта, то он достаточно длинный, достаточно сложный, как оказалось, потому что очереди, потому что там они не оформляют за день много людей на паспорта", — рассказал заместитель председателя райсовета.

Такой длительный процесс получения паспорта искусственно создан, убеждены в местных властях, чтобы добавить коррупционную составляющую.

"Есть, например, в день 150-200 желающих зарегистрироваться для получения паспорта. Они приходят под паспортный стол, занимают очередь там с 4 или с 5 утра. К 8 утра их там уже 120-150 человек — это немного в целом для нашего города, который не такой уж маленький. Но, тем не менее, выходит девушка из того паспортного и говорит, что сегодня мы принимаем 55 человек и все, все остальные свободны. Завтра такая же история", — рассказал Виктор Дудукалов.

То есть, местные не могут обойтись без российского паспорта. В то же время, чтобы получить его, нужно отстоять несколько дней в огромной очереди без гарантий. Или выложить деньги.

"За 1000 рублей можно купить себе место в очереди, за 1000-2000 рублей можно зайти из другой двери в паспортный стол, чтобы быстрее это было. Или просто оплатить деньги перевозчику и поехать в другой город, где может не такая очередь", — добавил господин Дудукалов.

Напомним, Кабинет министров накануне согласовал мэра Мелитополя Ивана Федорова на должность главы Запорожской областной военной администрации.