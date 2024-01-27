Отримання паспорта РФ. Фото: google.com

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни змушують людей отримати російський паспорт, ускладнюючи та уповільнюючи при цьому цей процес. Таким чином окупанти створюють корупційну складову.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Станом на зараз у Бердянську проблема №1 — це питання нерухомості та її переоформлення. Як для тих, хто виїхав з окупованого міста, так і для тих, хто лишився, але не отримав російський паспорт. Оскільки без нього зареєструвати житло неможливо.

"Не всі отримали паспорт, або, якщо почали процес отримання паспорту, то він доволі довгий, доволі складний як виявилось, тому що черги, тому що там вони не оформлюють за день багато людей на паспорти", — розповів заступник голови райради.

Такий тривалий процес отримання паспорта є штучно створеним, переконані у місцевій владі, щоб додати корупційну складову.

"Є, наприклад, на день 150-200 бажаючих зареєструватися для отримання паспорту. Вони приходять під паспортний стіл, займають чергу там з 4 чи з 5 ранку. До 8 ранку їх там вже 120-150 людей — це небагато загалом для нашого міста, яке не таке вже й маленьке. Але, тим не менш, виходить дівчина з того паспортного і каже, що сьогодні ми приймаємо 55 людей і все, всі інші вільні. Завтра така ж само історія", — розповів Віктор Дудукалов.

Тобто місцеві не можуть обійтись без російського паспорта. Водночас, щоб отримати його, потрібно відстояти кілька днів у величезній черзі без жодних гарантій. Або ж викласти гроші.

"За 1000 рублів можна купити собі місце в черзі, за 1000-2000 рублів можна зайти з інших дверей в паспортний стіл, щоб швидше це було. Або просто сплатити гроші перевізнику і поїхати до іншого міста, де може не така черга", — додав пан Дудукалов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напередодні погодив міського голову Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.