В Белгороде снова слышны взрывы — в городе объявлена воздушная тревога

Взрыв в Белгороде. Иллюстративное фото: росСМИ

В российском городе Белгород в четверг, 14 марта, жители снова слышат взрывы. Также в городе раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в Белгороде 14 марта

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — написал он.

На видео, опубликованных местными, слышно, как в городе раздаются взрывы, а жители убегают в неизвестном направлении.

Ранее Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду ПВО сбила 10 воздушных целей.

Напомним, российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон анонсировали удары по Белгороду и Курску. Жителей призвали уехать, однако российские власти блокируют эвакуацию.

Также мы писали, что утром 12 марта российские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

В этот же день бойцы российского добровольческого корпуса зашли на территорию Брянской области. Представители движения показали кадры с места происшествия.

Затем бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.