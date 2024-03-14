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У Бєлгороді знову чутно вибухи — в місті оголошено повітряну тривогу

14 березня 2024 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бєлгороді знову чутно вибухи — в місті оголошено повітряну тривогу
Вибух у Бєлгороді. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському місті Бєлгород у четвер, 14 березня, мешканці знову чують вибухи. Також у місті лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, у Бєлгороді та Бєлгородському районі запущено сирену ракетної небезпеки.

"Якщо ви перебуваєте вдома — не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Якщо ви перебуваєте на вулиці — спустіться в укриття або інше безпечне місце", — написав він.

На відео, опублікованих місцевими, чутно, як в місті лунають вибухи, а мешканці тікають у невідомому напрямку.

Раніше Гладков повідомляв, що на підльоті до Бєлгорода ППО збила 10 повітряних цілей.

Нагадаємо, російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Мешканців закликали виїхати, однак російська влада блокує евакуацію.

Також ми писали, що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області. 

Того ж дня бійці російського добровольчого корпусу зайшли на територію Брянської області. Представники руху показали кадри з місця подій.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткино.

вибух
росіяни
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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