В Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации

Знак, обозначающий начало Белгородской области. Фото: росСМИ

На всей территории Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Причиной называют якобы постоянные обстрелы и попытки атак со стороны ВСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Что произошло

В частности, утром 14 августа губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков записал короткое видео. В нем он сказал, что в связи с якобы атаками со стороны Украины по всей области введен режим ЧС регионального уровня.

"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины... поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня", — сказал Гладков.

Также по его словам, регион планирует обратиться к правительству для объявления режима ЧС федерального уровня.

Отметим, что это происходит на фоне операции ВСУ в Курской области.

ВСУ прорвали границу в Курской области

Во вторник, 6 августа, российские паблики начали писать о прорыве границы и боях в Курской области. По их словам, на территорию России вошли ВСУ.

Через несколько дней, с 9 на 10 августа, стало известно, что на территории Курской, Брянской и Белгородской областей введен режим контртеррористической операции (КТО).

Официальные лица Украины практически неделю не комментировали ситуацию. Однако в понедельник, 12 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил операцию украинских войск в Курской области.

В то же время Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. Также, по его словам, за вчерашний день, 13 августа, ВСУ взяли под контроль еще 40 квадратных километров.

Согласно его слов, под контролем Украины по состоянию на вчерашний день находились 74 населенных пункта Курской области. Сколько сегодня, пока неизвестно.