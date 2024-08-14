У Бєлгородській області оголосили режим надзвичайної ситуації

Знак, що означає початок Білгородської області. Фото: росЗМІ

На всій території Бєлгородської області запроваджено режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Причиною називають нібито постійні обстріли та спроби атак з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Що сталося

Зокрема, вранці 14 серпня губернатор Бєлгородського регіону В'ячеслав Гладков записав коротке відео. У ньому він сказав, що через нібито атаки з боку України по всій області запроваджено режим НС регіонального рівня.

"Обстановка у нашій Бєлгородській області продовжує залишатися вкрай складною, напруженою. Щоденні обстріли з боку Збройних сил України... тому приймаємо рішення відсьогодні на всій території Білгородської області з метою додаткового захисту населення, з метою надання додаткових заходів підтримки постраждалим, оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня", — сказав Гладков.

Також, за його словами, регіон планує звернутися до уряду для оголошення режиму НС федерального рівня.

Зазначимо, що це відбувається на тлі операції ЗСУ у Курській області.

ЗСУ прорвали кордон у Курській області

У вівторок, 6 серпня, російські пабліки почали писати про прорив кордону та бої в Курській області. За їхніми словами, на територію Росії ввійшли ЗСУ.

Через кілька днів, з 9 на 10 серпня, стало відомо, що на території Курської, Брянської та Білгородської областей введено режим контртерористичної операції (КТО).

Офіційні особи України майже тиждень не коментували ситуацію. Однак у понеділок, 12 серпня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив операцію українських військ у Курській області.

Водночас Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія контролює близько 1000 квадратних кілометрів території РФ. Також, за його словами, за вчорашній день, 13 серпня, ЗСУ взяли під контроль ще 40 квадратних кілометрів.

За його словами, під контролем України станом на вчорашній день перебували 74 населені пункти Курської області. Скільки сьогодні, поки що невідомо.