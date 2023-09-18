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В боях за Украину погиб доброволец из Грузии

18 сентября 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В боях за Украину погиб доброволец из Грузии
Доброволец из Грузии, который погиб на фронте. Фото: facebook.com/MamukaLegion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фронте погиб доброволец из Грузии Закро Шубидзе. Он помогал украинцам уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

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Закро Шубидзе был лидером четвертой группы легионеров.

"К сожалению, сегодня мы потеряли одного из лучших легионеров... Самый добрый человек, которого я встречал во время этой войны! Покойся с миром", — написал Мамука Мамулашвили.

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Пост Мамулашвили. Фото: скриншот

Напомним, в Украине нашли тело 36-летнего британского солдата Дэниела Берка. Он исчез из своей квартиры в Запорожье еще в начале августа.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

Добавим, Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего добровольца Сэмюэля Ньюи. Воин отдал свою жизнь в боях на востоке Украины, где воевал на стороне украинских военных.

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