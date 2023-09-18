В боях за Украину погиб доброволец из Грузии
На фронте погиб доброволец из Грузии Закро Шубидзе. Он помогал украинцам уничтожать российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.
Гибель на фронте
Закро Шубидзе был лидером четвертой группы легионеров.
"К сожалению, сегодня мы потеряли одного из лучших легионеров... Самый добрый человек, которого я встречал во время этой войны! Покойся с миром", — написал Мамука Мамулашвили.
Напомним, в Украине нашли тело 36-летнего британского солдата Дэниела Берка. Он исчез из своей квартиры в Запорожье еще в начале августа.
Также мы писали, что в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
Добавим, Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего добровольца Сэмюэля Ньюи. Воин отдал свою жизнь в боях на востоке Украины, где воевал на стороне украинских военных.